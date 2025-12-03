Тарас Тополя с начала полномасштабной войны изменил свою деятельность, однако все еще пытается найти время на родных и воспитание детей. Об этом он рассказал за кулисами съемок шоу "еПитання" для 24 Канала.

К слову Где можно встретить Злату Огневич: певица назвала 5 самых любимых мест в Киеве

Тарас Тополя поделился, что вместе с детьми иногда читает, ходит на прогулки, в развлекательные центры. Когда хорошая погода – проводит время активно.

Это и катание на велосипедах, самокатах, зимой катание на лыжах и сноубордах. Детей нужно развивать всесторонне. Иногда нужно помочь выполнить домашнее задание по школе или гитаре, поучить английский язык. Иногда чем-то отвлечь от гаджетов, в которых они любят сидеть,

– поделился певец.



Тарас Тополя с сыном / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Уже через несколько дней в Украине будут отмечать День святого Николая. Поэтому не могли не спросить Тараса об этом празднике и традициях.

"Дети письма Николаю не пишут. Просто получают какие-то приятные подарки под подушку", – признался лидер группы АНТИТИЛА.



Тарас Тополя с дочерью / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Тарас и Елена Тополя разводятся