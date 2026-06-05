В інтерв'ю Славі Дьоміну Нікітін зізнався, що тоді не бачив сенсу у штампі в паспорті.

До речі Юрій Нікітін заговорив про повернення легендарних гуртів NikitA та "НеАнгели"

Для мене офіційне одруження – це було щось таке дивне тоді. Я не розумів, навіщо. Я ніколи не розумів, навіщо це робити, особливо, коли немає дітей. Коли є діти – зрозуміло. А коли немає дітей – на що воно впливає?,

– поділився продюсер.

Юрій Нікітін пригадав, що дивився на своїх сестер, які одружувалися, а потім розходилися з чоловіками.

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Для мене ця історія була така – я не розумів, що вирішує штамп у паспорті, окрім якихось побутових питань. Якщо немає побутових питань, суперечок, то навіщо одружуватися?,

– додав він.

Нікітін зізнався, що не думав про спільних дітей з Білик, оскільки був зосереджений на кар'єрі.

Яка у 20 років сімейна ідилія? Я – рок-музикант, який об'їхав увесь Радянський Союз, приїхав в Україну будувати кар'єру. Яка родина? Який сімейний затишок?,

– зазначив Юрій.

Інтерв'ю з Юрієм Нікітіним: дивіться відео онлайн

Якими були стосунки Юрія Нікітіна та Ірини Білик?

Нікітін та Білик познайомилися наприкінці 90-х років на фестивалі "Весняні надії". Чоловік став продюсером співачки, пізніше між ними зав'язалися романтичні стосунки.

Юрій та Ірина прожили у цивільному шлюбі близько 8 років та розійшлися через різні погляди на майбутнє. Артистка хотіла створити сім'ю, а продюсер вважав, що це не на часі.

Попри розставання, Нікітін та Білик продовжили співпрацювати разом до 2014 року. У вересні минулого року співачка повідомила, що продюсер передав їй права на пісні.