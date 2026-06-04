Про повернення гуртів NikitA та "НеАнгели" Нікітін заговорив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Юрій Нікітін розповів, що слухачі будуть приємно здивовані поверненням NikitA. Слава Дьомін запитав, чи буде в складі колективу Даша Астаф'єва, але продюсер залишив інтригу.

Також Нікітін поділився, що скоро проведе кастинг, щоб обрати нових учасниць гурту "НеАнгели". Він натякнув, що Слава Камінська та Вікторія Сміюха не повернуться на сцену у складі колективу.

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Якщо NikitA – вже майже сформований проєкт, то "НеАнгели" – це відкрита палітра. Зараз ми розмірковуємо, але будемо все це повертати,

– зауважив продюсер.

Юрій пригадав, що спілкувався зі Славою та Вікторією й не побачив, що вони хочуть повернутися в гурт "НеАнгели" та знову працювати разом.

Чому кастинг? Тому що в них унікальні голоси. Таких голосів – один на мільйон. Вони безперечно талановиті, тому я сказав, що там не визначена ще історія, але я дуже хочу повернути цей проєкт в український шоубізнес,

– додав Нікітін.

Інтерв'ю з Юрієм Нікітіним: дивіться відео онлайн

Що потрібно знати про гурти NikitA та "НеАнгели"?

Юрій Нікітін створив гурт NikitA у 2008 році. До першого складу увійшли Даша Астаф'єва та Юлія Кавтарадзе, яку у 2011 році замінила Анастасія Кумейко.

Нещодавно Астаф'єва взяла участь у музично-гумористичному благодійному проєкті "Нашебачення", де переспівала хіт колективу "Верёвки" українською мовою.

Гурт "НеАнгели" Нікітін заснував у 2006 році. Його учасницями були Слава Камінська та Вікторія Сміюха. До репертуару колективу входили російськомовні пісні.

У 2021 році Камінська повідомила, що гурт припиняє існування.