Про це Нікітін розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Продюсер поділився, що процес розлучення триває.

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Юрій Нікітін не став вдаватися у подробиці розлучення з Ольгою Горбачовою, але зазначив, що процес перебуває на фінальній стадії. За словами продюсера, ще потрібно вирішити певні побутові та юридичні нюанси.

Ні, ми не ділимо (майно – 24 Канал). Мені немає що ділити вже. Як сказала Оля в інтерв'ю: "Нам немає що ділити, бо все перейшло мені",

– зазначив він.

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Нікітін запевнив, що вони ухвалили рішення про розлучення свідомо. Продюсер зізнався, що остаточно відпустив Горбачову десь пів року – рік тому, адже вони були разом аж 26 років.

Це дуже тривалий час. Це не може відбутися в один момент з людиною, яку ти кохаєш,

– додав Нікітін.

Зараз Юрій не в стосунках і почувається прекрасно.

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