Про це Нікітін розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Продюсер поділився, що процес розлучення триває.
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Юрій Нікітін не став вдаватися у подробиці розлучення з Ольгою Горбачовою, але зазначив, що процес перебуває на фінальній стадії. За словами продюсера, ще потрібно вирішити певні побутові та юридичні нюанси.
Ні, ми не ділимо (майно – 24 Канал). Мені немає що ділити вже. Як сказала Оля в інтерв'ю: "Нам немає що ділити, бо все перейшло мені",
– зазначив він.
Нікітін запевнив, що вони ухвалили рішення про розлучення свідомо. Продюсер зізнався, що остаточно відпустив Горбачову десь пів року – рік тому, адже вони були разом аж 26 років.
Це дуже тривалий час. Це не може відбутися в один момент з людиною, яку ти кохаєш,
– додав Нікітін.
Зараз Юрій не в стосунках і почувається прекрасно.
Інтерв'ю з Юрієм Нікітіним: дивіться відео онлайн
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова: головне про їхні стосунки
- Юрій Нікітін та Ольга Горбачова познайомилися наприкінці 90-х років. Продюсер побачив жінку та "Таврійським іграх" та закохався у неї.
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