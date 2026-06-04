О возвращении групп NikitA и "НеАнгелы" Никитин заговорил в интервью Славе Демину.

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Юрий Никитин рассказал, что слушатели будут приятно удивлены возвращением NikitA. Слава Демин спросил, будет ли в составе коллектива Даша Астафьева, но продюсер оставил интригу.

Также Никитин поделился, что скоро проведет кастинг, чтобы выбрать новых участниц группы "НеАнгелы". Он намекнул, что Слава Каминская и Виктория Смеюха не вернутся на сцену в составе коллектива.

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Если NikitA – уже почти сформированный проект, то "НеАнгелы" – это открытая палитра. Сейчас мы размышляем, но будем все это возвращать,

– отметил продюсер.

Юрий вспомнил, что общался со Славой и Викторией и не увидел, что они хотят вернуться в группу "НеАнгелы" и снова работать вместе.

Почему кастинг? Потому что у них уникальные голоса. Таких голосов – один на миллион. Они бесспорно талантливые, поэтому я сказал, что там не определена еще история, но я очень хочу вернуть этот проект в украинский шоубизнес,

– добавил Никитин.

Интервью с Юрием Никитиным: смотрите видео онлайн

Что нужно знать о группах NikitA и "НеАнгелы"?

Юрий Никитин создал группу NikitA в 2008 году. В первый состав вошли Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе, которую в 2011 году заменила Анастасия Кумейко.

Недавно Астафьева приняла участие в музыкально-юмористическом благотворительном проекте "Нашебачення", где перепела хит коллектива "Верёвки" на украинском языке.

Группу "НеАнгелы" Никитин основал в 2006 году. Ее участницами были Слава Каминская и Виктория Смеюха. В репертуар коллектива входили русскоязычные песни.

В 2021 году Каминская сообщила, что группа прекращает существование.