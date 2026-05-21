Однако о самом парне Ирины известно немного. В шоу "Кейс" на ютуб-канале Ксении Щербач актриса немного больше открылась о личном. В частности, заговорила о свадьбе с любимым.

Вас также может заинтересовать "Это наша история": Огневич, alyona alyona, Кароль и другие звезды поздравили с Днем вышиванки alyona alyona Кароль и другие звезды поздравили с Днем вышиванки

Так, оказалось, что Ирина Кудашова познакомилась со своим парнем полгода назад на сайте знакомств Tinder. Избранника актрисы зовут Борис. Он сейчас живет и работает за границей, куда переехал в 18 лет. Основные города его работы – Лондон и Гонконг. Ирина, кроме Украины, также живет между несколькими странами, как указано на ее странице в инстаграме.

Актриса объяснила, что не показывает лицо любимого в сети, чтобы не сглазить.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он не медийный человек. Работает в серьезной компании. Он не против публичности, но пока все не будет законно – мне страшно,

– сказала она в интервью.

Кудашова добавила, что это самые счастливые ее отношения. По ее словам, с любимым они с первого дня знакомства нашли общий язык.

Борис серьезно настроен и планирует делать предложение актрисе. Пара уже даже обсуждала их будущую свадьбу, которую они бы хотели отпраздновать в 2027 году. В частности, Ирина с любимым смотрели на кольца и девушка примеряла свадебные платья.

Я бы хотела его (свадьбу, – 24 Канал) сыграть в месте, где есть какой-то замок, на берегу океана или моря. Я бы не хотела много гостей. Но точного места нет... Я хочу два платья: одно максимально такое пышное, как у принцессы, а другое – "рыбку",

– рассказала знаменитость.

Интервью с Ириной Кудашовой: смотрите видео онлайн

Кто такая Ирина Кудашова и что о ней известно?

Будущая актриса родилась 7 октября 1999 года в Чернигове. С детства она интересовалась театром и актерством.

Высшее образование Кудашова получила в Киевском национальном университете культуры и искусств на факультете журналистики и международных отношений.

Сегодня в ее творчестве, как известно из инстаграм-страницы portfolio_kudashova__iryna, есть уже более 15 ролей в фильмах и телесериалах. Кроме "Школы", Ирина снималась в сериалах "Ошибки молодежи", "Это не случайно", "Мачеха", в фильме "Вкус свободы" и других.