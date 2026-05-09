Для заходу принцеса Уельська обрала елегантний образ у світлих весняних відтінках. Детально про цей її look написало модне видання ELLE.

Фото з події з'явилися на офіційній інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських.

Принцеса та принц Уельські під час садової вечірки в Букінгемському палаці/ Скриншот з інстаграм-сторіс

З публікації видно, що Кейт Міддлтон обрала кремову сукню від Self-Portrait, яка поєднала класичний стиль із жіночними деталями. Верх сукні нагадував приталений жакет із довгими рукавами, чорними ґудзиками, тонким ремінцем на талії та декоративною квіткою на плечі. Легка плісирована спідниця в дрібний чорний горошок додавала образу романтичності та легкості.

Образ принцеса доповнила вінтажним капелюшком Mitzi Lorenz у чорно-білій гамі, плетеним клатчем Forever New та браслетом із перлів, який колись належав принцесі Діані. Окрему увагу привернули сережки Bahrain Pearl Drop Earrings із колекції королеви Єлизавети II.

Кейт Міддлтон на садовій вечірці в Букінгемському палаці / Фото Getty images

Взуття Кейт обрала від Ralph Lauren – шкіряні туфлі-човники теплого карамельно-коричневого відтінку. Саме ця модель останнім часом стала однією з її улюблених для офіційних виходів, як писало видання Women's Wear Daily.

Взуття як у Кейт Міддлтон / Фото Ralph Lauren

Що таке садові вечірки в Букінгемському палаці?

Садові вечірки в Букінгемському палаці – одна з традицій британської королівської родини. На таких заходах члени монаршої сім'ї зустрічаються з гостями, яких запрошують за внесок у розвиток громад, благодійність, волонтерство або дипломатичну службу.

Цього року принц і принцеса Уельські разом з іншими членами королівської родини провели другу садову вечірку сезону. Першу раніше організували король Чарльз III та королева Камілла.

У п'ятницю на прийом до Букінгемського палацу запросили близько восьми тисяч гостей із різних куточків Великої Британії та світу. Під час заходу вони мали змогу поспілкуватися з членами королівської родини, а також насолодитися традиційним чаюванням із десертами та тістечками.