Для покійної королеви Єлизавети II Луї став шостим правнуком, а для короля Чарльза III – третім онуком. Як відомо, син герцогів є четвертим у черзі на британський престол, пише 24 Канал.

Коли принц був ще зовсім немовлям, то його сім'я зробила чимало милих фото, щоб зберегти пам'ять про дитинство маленького принца. На кадрах можна побачити, що Луї завжди усміхався і був дуже допитливим.

Принц Луї / Особистий архів королівської сім'ї

Коли хлопчик підріс, то став справжнім улюбленцем публіки. Хіба хтось не бачив, як Луї не міг всидіти на одному місці, щиро демонстрував свої емоції, а не стриманий етикет, а також дозволяв собі робити кумедні гримаси. Фото та відео з ним дуже часто стають вірусними у мережі.

А ось так хлопчик виглядав у 6 років. Це фото зробила сама Кейт Міддлтон.

На 7-й день народження молодший син королівського подружжя позував у лісі Норфолку. На світлині помітно, що "королю мемів" бракує передніх зубів. Через це зображення виглядає ще кумеднішим.

Принц Луї святкує день народження / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

А це вже зовсім нове фото маленького принца. Помітно, що Луї подорослішав. Видання HELLO пише, що оскільки день народження принца припав на четвер, він, ймовірно, відсвяткує його з друзями в школі Ламбрук у Беркширі, де навчається разом з братом Джорджем і сестрою Шарлоттою. А ввечері сім'я відсвяткує 8-річчя Луї у вузькому колі у своєму будинку у Віндзорі.

Новий портрет принца Луї / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Незабаром день народження святкуватиме і сестра Луї – принцеса Шарлотта. Дівчинці виповниться 11 років 11 травня.