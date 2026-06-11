Про це повідомляє RadarOnline.com. За інформацією видання, монарх доручив помічникам переглянути використання королівських резиденцій, які займають члени родини.
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Наразі Беатріс має доступ до квартири в Сент-Джеймському палаці, а Євгенія проживає в маєтку в Кенсінгтонському палаці. Джерела в палаці розповіли, що представники королівської родини вперше зв'язалися з сестрами минулого року та кілька місяців тому знову порадили їм шукати інше житло в Лондоні.
Відповідне рішення пов'язане з тим, що король Чарльз III планує більш ефективно використовувати палацові володіння. У палаці запевняють, що йдеться не про покарання принцес.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Джерело заявило, що втрата доступу до житла для Беатріс та Євгенії "ознаменує символічну зміну їхнього статусу та підкреслить той факт, що їх більше не вважають центральними фігурами в робочій структурі монархії".
За стінами палацу також існує розуміння того, що ці зміни неминуче підживлять спекуляції про те, яке місце сім'я Йорків тепер займає у баченні короля Чарльза III про більш компактну і впорядковану королівську родину. Хоча чиновники можуть описувати цей крок як практичну реорганізацію, він посилає потужний сигнал про пріоритети й про те, хто, як очікується, займатиме королівські володіння найближчими роками,
– додав інсайдер.
Який скандал пов'язаний з батьком Беатріс та Євгенії?
Нагадаємо, що Ендрю Маунтбеттена-Віндзора пов'язують з Джеффрі Епштейном – американським фінансистом та сексуальним злочинцем, який помер 10 серпня 2019 року.
У 2019 році Ендрю відійшов від королівських обов'язків. Його позбавили почесних військових звань, титулу "Його Королівська Високість" і забрали всі королівські патронажі.
Обвинувачка Епштейна Вірджинія Джуффре звинуватила Маунтбеттена-Віндзора у сексуальному насильстві. Проте йому вдалося врегулювати справу, виплативши велику суму коштів організації жінки для жертв насильства.
У 2025 році Ендрю заявив, що відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак через звинувачення у зв'язках з Епштейном. А незабаром британський король позбавив брата титулу, звання, почестей принца і виселив з маєтку Royal Lodge.
19 лютого 2026 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі, проте відпустили в той же день.
Це сталося після того, як уряд США оприлюднив мільйони документів, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. Серед них були копії електронних листів, які нібито свідчать про те, що колишній принц ділився з сексуальним злочинцем конфіденційною інформацією, перебуваючи на посаді торгового посланника Великої Британії.
Сам Маунтбеттен-Віндзор будь-які звинувачення заперечує. Варто зауважити, що він досі є восьмим у черзі на британський престол.