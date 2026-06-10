Меган Маркл опублікувала знімки на своїй сторінці в інстаграмі. Це як нові кадри з сімейного архіву, так і фото її врожаю.

До слова Відтворили весільний торт: Меган Маркл показала, як відсвяткувала з принцом Гаррі річницю шлюбу

На одному зі знімків Меган показала принца Гаррі разом з сином Арчі. Батько та син граються великим футбольним м'ячем на газоні. Хлопчик позує спиною до камери, тому його обличчя не видно. Натомість помітно, що принц Гаррі усміхнений та захоплений.



Принц Гаррі з сином / Фото з інстаграму Меган Маркл

Також Меган Маркл показала доньку Лілібет. Дівчинка була одягнена у футболку з написом: "B is for Beyoncé".



Принцеса Лілібет / Фото з інстаграму Меган Маркл

Серед інших знімків – фото природи, кошика з великою кількістю фруктів та овочів. Карусель завершилась чорно-білим знімком 2017 року, на якому Меган позує поруч з принцом Гаррі.



Принц Гаррі й Меган Маркл / Фото з інстаграму Меган Маркл

Чи зустрічалось подружжя з Бейонсе?

Герцог і герцогиня Сассекські насправді є шанувальниками творчості Бейонсе. У травні минулого року пара поділилась фото з її концерту, що відбувся в межах туру Cowboy Carter на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі.

Бейонсе також перетнулась з принцом Гаррі й Меган Маркл у 2019 році на прем'єрі фільму "Король Лев".

Нагадаємо, нещодавно принцеса Лілібет відсвяткувала 5-річчя. Подружжя назвало доньку "дівчинкою мрії".