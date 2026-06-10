Меган Маркл опубликовала снимки на своей странице в инстаграме. Это как новые кадры из семейного архива, так и фото ее урожая.

К слову Воссоздали свадебный торт: Меган Маркл показала, как отпраздновала с принцем Гарри годовщину брака

На одном из снимков Меган показала принца Гарри вместе с сыном Арчи. Отец и сын играют большим футбольным мячом на газоне. Мальчик позирует спиной к камере, поэтому его лица не видно. Зато заметно, что принц Гарри улыбается и восхищен.



Принц Гарри с сыном / Фото из инстаграма Меган Маркл

Также Меган Маркл показала дочь Лилибет. Девочка была одета в футболку с надписью: "B is for Beyoncé".



Принцесса Лилибет / Фото из инстаграма Меган Маркл

Среди других снимков – фото природы, корзины с большим количеством фруктов и овощей. Карусель завершилась черно-белым снимком 2017 года, на котором Меган позирует рядом с принцем Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграма Меган Маркл

Встречались ли супруги с Бейонсе?

Герцог и герцогиня Сассекские на самом деле являются поклонниками творчества Бейонсе. В мае прошлого года пара поделилась фото с ее концерта, который состоялся в рамках тура Cowboy Carter на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Бейонсе также пересеклась с принцем Гарри и Меган Маркл в 2019 году на премьере фильма "Король Лев".

Напомним, недавно принцесса Лилибет отпраздновала 5-летие. Супруги назвали дочь "девочкой мечты".