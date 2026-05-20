Меган Маркл в сториз на своей инстаграм-странице поделилась фото и видео с празднования. Они провели день в семейном кругу.

В ролике Меган показала, как принц Гарри вручает ей торт со свечами и поздравляет с годовщиной свадьбы. В подписи герцогиня Сассекская отметила, что этот десерт имел вкус лимона и бузины – такой же, как и свадебный торт пары 8 лет назад, пишет People.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграм-сториз

Также принц Гарри сделал жене трогательный подарок – это бронзовая скульптура двух пингвинов, прижавшихся друг к другу. В ролик также попал архивный кадр Меган и Гарри, где они одеты в костюмы пингвинов.

Когда мама и папа поженились, мы устроили вечеринку со всеми нашими друзьями и сказали: "Все оденьте комбинезоны с животными". Мы были пингвинами, – рассказала детям Меган Маркл.



Меган Маркл и принц Гарри – архивное фото / Фото из инстаграм-сториз

Речь идет о праздновании помолвки, которое пара устроила в Норфолке тайно от публики. Это произошло еще до того, как они объявили о намерении пожениться.

Какой была свадьба принца Гарри и Меган Маркл?

Пара поженилась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Это было одно из самых громких событий года – миллионы людей в мире смотрели за трансляцией свадьбы.

Меган Маркл выбрала для свадьбы минималистичное платье Givenchy из белого шелка, созданное дизайнером Клэр Уэйт Келлер. Образ дополняла длинная фата с вышитыми цветами. Принц Гарри был в военной форме Blues and Royals.

На церемонии присутствовали не только члены королевской семьи, но и мировые знаменитости: Джордж Клуни, Серена Уильямс, Элтон Джон, Опра Уинфри и другие. После церемонии состоялся прием в замке, а затем – закрытая вечеринка.