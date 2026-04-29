З нагоди святкового дня принц Вільям та принцеса Кейт опублікували новий сімейний портрет на своїй сторінці в інстаграмі.

Подружжя зробило світлину в приморському графстві Корнуолл на Великдень, пише The Telegraph. Розслаблене та щасливе подружжя позує лежачи на траві, мружачись від весняного сонця.

Поряд з ними – їхні діти: 12-річний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта та 8-річний принц Луї. Вони усміхаються й обіймаються. Це неформальне фото зробив Метт Портеус.

Святкуємо 15 років шлюбу,

– пише під знімком.



Сім'я принца та принцеси Уельських / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Поряд з родиною – їхні домашні улюбленці. Біля принца Вільяма зображений чорний кокер-спанієль Орла та шоколадне молоде цуценя – наразі його прізвисько невідоме.

Історія кохання принца та принцеси Уельських

Принц Вільям та Кейт Міддлтон зустрілися вперше під час навчання в Сент-Ендрюському університеті Шотландії. Спершу вони товаришували, а згодом у пари виникли романтичні почуття. У 2010 році Вільям та Кетрін оголосили про заручини.

29 квітня 2011 року принц Вільям та Кейт зіграли урочисту церемонію весілля у Вестмінстерському абатстві. Одруження відзначали на міжнародному рівні, а за церемонією спостерігали мільйони людей.

У 2013 році у подружжя народився первісток – принц Джордж. Через два роки на світ з'явилась принцеса Шарлотта, а у 2018 – принц Луї. До слова, нещодавно наймолодший син святкував день народження – 23 квітня йому виповнилося 8 років.