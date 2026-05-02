Принц та принцеса Уельські привітали доньку з 11-річчям на своїй сторінці в інстаграмі.

На фотографії, опублікованій Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, принцеса Шарлотта позує на природі та широко усміхається. Дівчинка одягнена у светр у червоно-чорну смужку та сині джинси.

Як пише BBC, Шарлотту сфотографував фотограф Метт Портеус під час великодніх канікул королівської родини в Корнуоллі. На світлині помітно, що дівчинка схоже на свого батька.

Щиро вітаємо Шарлотту з 11-річчям!,

– йдеться у дописі.

Принцесі Шарлотті – 11 років / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Нагадаємо, що 29 квітня принц та принцеса Уельські відсвяткували 15-ту річницю шлюбу. З нагоди свята вони поділились сімейним фото, на якому зображені з трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї, а також з двома собаками Орлою та Отто. Знімок зроблений Меттом Портеусом у той же період.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, Джордж, Шарлотта та Луї / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Що відомо про принцесу Шарлотту?

Принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні. Вона стала п'ятою правнучкою королеви Єлизавети II й другою онукою короля Чарльза III.

Шарлотта – друга дитина у сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Вона має двох братів: 12-річного Джорджа та 8-річного Луї. Дівчинка – третя у черзі на британський престол.