В их романе было все: студенческая любовь, разлука, тяжелые испытания публичностью, долгое ожидание кольца и, наконец, свадьба, которую смотрел весь мир. Историю этой пары рассказываем в материале 24 Канала.

Знакомство в Сент-Эндрюсе

2001 год. Скромная студентка Кейт Миддлтон, выросшая в семье бывших бортпроводников, поступает в престижный Университет Сент-Эндрюс в Шотландии. Там же учится принц Уильям – старший сын Чарльза и покойной принцессы Дианы. Они записываются на курс истории искусств и проживают в общежитии, еще не зная, что это станет началом большой истории любви.

Уильям в интервью после помолвки, которое вышло на официальном ютуб-канале королевской семьи, рассказывал, что сразу понял – в Кейт есть что-то особенное. Он видел в ней невероятную красоту, из-за чего смущался, когда Кэтрин проходила мимо.

В общежитии они были в одной компании, вместе готовили, смотрели кино. Кейт никогда не вела себя так, будто пытается понравиться принцу, и именно это и покорило Уильяма.



Настоящей точкой отсчета стал один вечер 2002 года. Кейт вышла на подиум университетского благотворительного показа мод в роскошном платье, чем сразу привлекла внимание будущего мужа.

Годы до помолвки

После окончания университета их отношения стали достоянием таблоидов. Кейт испытывала невероятное давление: ее преследовали папарацци, обсуждали каждое платье, каждый шаг. Уильям, который выбрал военную карьеру, не спешил делать предложение. СМИ даже придумали унизительный ярлык "Waity Katie" ("Кейт, которая ждет"). Однако она выдержала. Весной 2007 года, примерно после пяти лет отношений, принц Уильям и Кейт Миддлтон ненадолго расстались. Во время их разлуки Миддлтон наслаждалась поездкой в Ирландию со своими друзьями, а Уильям отвечал прессе на вопросы о состоянии их отношений.

Разрыв длился недолго. Летом 2007 года пара отдыхала на острове Дерош на Сейшелах, впервые наедине после примирения. Именно там Уильям впервые серьезно заговорил о будущем и заверил Кейт, что она – единственная.

Кейт рассказала об их разрыве во время интервью о помолвке, сказав, что это было правильным решением.

Мне кажется, я тогда была не очень рада этому, но на самом деле это сделало меня сильнее. Ты узнаешь о себе то, чего, возможно, не осознавала раньше,

– объяснила она.

Обручальное кольцо, которое принадлежало принцессе Диане

В октябре 2010 года во время отпуска в Кении Уильям сделал предложение любимой. Кольцо он выбрал особенное – сапфировое обручальное кольцо своей матери, принцессы Дианы.

Объявление о помолвке всколыхнуло весь мир. Британские таблоиды, которые годами высмеивали Кейт за "незнатное" происхождение, вдруг заговорили о "новой Диане".

Свадьба, которую смотрел весь мир

29 апреля 2011 года в 11:00 принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в Вестминстерском аббатстве. Архиепископ Кентерберийский венчал пару, епископ Лондонский произнес проповедь.

Платье невесты создала Сара Бертон для Alexander McQueen: с кружевными рукавами, V-образным вырезом и девятифутовым шлейфом. В кружево были вплетены розы, нарциссы, чертополох и трилистник, как символы четырех частей Соединенного Королевства. Сразу после церемонии платье стало одним из самых известных свадебных платьев в истории.



Около 2000 приглашенных заполнили аббатство. Среди них сэр Элтон Джон и Дэвид Бекхэм. На улицах Лондона собрался миллион человек, еще более миллиарда наблюдали за церемонией с экранов по всему миру.

На вечерний прием в Букингемском дворце Кейт появилась уже во втором платье, также от Сары Бертон, но попроще: из атласа цвета слоновой кости, с сердцевидным вырезом и бриллиантовым поясом. Уильям сменил красный военный мундир на черный смокинг.

Жизнь после свадьбы

После свадьбы супруги поселились в Кенсингтонском дворце. В 2013 году родился принц Джордж, в 2015-м – принцесса Шарлотта, в 2018-м – принц Луи. Для многих эта семья была примером безусловной любви и счастья.



Но в январе 2024 года Кейт перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В марте она сама обратилась к публике с видеообращением что на операции обнаружили рак.

Это стало огромным шоком для нас обоих с Уильямом,

– говорила принцесса.

Пара пыталась держать диагноз в тайне, чтобы защитить детей. Уильям стал для любимой поддержкой и утешением.

В сентябре 2024 года Кейт завершила химиотерапию, а 14 января 2025 года объявила о ремиссии.

Это большое облегчение. Я смотрю вперед с обновленным чувством надежды и благодарности за жизнь,

– говорила Кейт.



