В четверг Букингемский дворец заявил, что брат короля теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Кстати Брат короля Чарльза III отрекся от титула из-за скандала
Ранее Эндрю отказался от других своих королевских титулов, в частности от титула герцога Йоркского, из-за обвинений в связях с финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
В посмертных мемуарах Вирджиния Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, заявила, что в подростковом возрасте трижды занималась сексом с братом короля, однако он всегда это отрицал.
Семья Джуффре сказала, что она "одолела британского принца своей правдивостью и чрезвычайным мужеством". Женщина покончила жизнь самоубийством в апреле 2025 года, писало The Guardian.
В заявлении Букингемского дворца говорится, что король "начал официальный процесс лишения титула, звания и почестей принца Эндрю" и что "поступило официальное сообщение об отказе от аренды" Royal Lodge. Мужчину переселят в частное помещение в поместье Сандрингем, которое финансирует Чарльз.
Эти замечания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать обвинения против него,
– говорится в заявлении.
Дворец также выразил поддержку жертвам "любых форм насилия".
Дочери Эндрю, Евгения и Беатрис сохранят титулы принцесс, а его бывшая жена Сара Фергюсон также переедет в Royal Lodge. В то же время брат короля до сих пор остается восьмым в очереди на британский престол.
Что этому предшествовало?
Скандал вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном снова разгорелся из-за обвинений в сексуальном насилии, опубликованных в мемуарах Вирджинии Джуффре.
Брат короля всегда отрицал эти обвинения. Однако в начале октября снова появились электронные письма от 2011 года, которые свидетельствуют, что Эндрю общался с Джеффри через несколько месяцев после того, как утверждал, что их дружба закончилась.
На этой неделе стало известно, что Эндрю принимал Эпштейна в Royal Lodge, когда его дочь Беатрис праздновала день рождения в 2006 году. Это произошло через два месяца после того, в США выдали орден на арест Джеффри за сексуальное насилие над несовершеннолетней.