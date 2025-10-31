Историк Сиднейского университета Синди МакКрири объяснила, как это стало возможным. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Conversation.

К теме Король Чарльз III лишил титула своего брата Эндрю титула

По словам эксперта, монарх имеет полномочия выдавать патентную грамоту (letters patent) – официальный документ, предоставляющий определенному лицу права, привилегии или титулы. В то же время так же он может и отозвать эти грамоты, то есть лишить кого-то титулов или прав. Именно это и сделал король Чарльз ІІІ с принцем Эндрю.

Для справки! Принц Эндрю – не единственный, кто потерял титул. После развода принца Чарльза и принцессы Дианы, она больше не могла пользоваться обращением "Ее Высочество". То же самое произошло с Сарой Фергюсон, бывшей женой принца Эндрю.

Добавим, что в начале октября принц Эндрю официально отказывается от титула герцога Йоркского и королевских знаков отличия. Об этом тогда писало BBC.

Почему принц Эндрю потерял свои титулы?