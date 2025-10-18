За словами принца, цю тему він обговорив з королем та іншими членами родини, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Ще п'ять років тому принц Ендрю зробив крок до "відсторонення від життя королівської родини". Та тепер він наважився на ще один, відмовившись від титулів і нагород.

У заяві брат короля стверджує, що постійні звинувачення мають негативний вплив на роботу Його Величності.

Ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають від тієї роботи, яку роблять Його Величність і королівська сім'я... За згодою Його Величності ми відчуваємо, що я маю тепер зробити ще один крок. Таким чином, я більше не використовуватиму свого титулу або присвоєних мені нагород,

– підсумував принц Ендрю.

Принц Ендрю та король Чарльз III / Фото Getty images

Та попри ухвалення такого рішення, принц заперечує всі звинувачення. Що стосується його доньок – принцес Беатріс і Євгенії, то від них не забиратимуть титули.

Раніше британські ЗМІ писали, що Чарльз III думав над тим, щоб позбавити брата титулів, адже скандал негативно впливає на репутацію британської монархії.

Як писало видання The Guardian у квітні цього року, Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джефрі Епштейна в сексуальному насильстві, покінчила життя самогубством.

Що відомо про справу Епштейна?