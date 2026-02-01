Про це BBC повідомив адвокат жінки Бред Едвардс. Тоді їй було близько 20 років, вона не є британкою.

BBC звернулась до Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за коментарем, але відповідь наразі не отримала. Букінгемський палац регулярно фіксує імена гостей, але не може підтвердити візит жінки, не розкривши її особу.

Це перша людина, яка стверджує, що сексуальний контакт відбувся в королівській резиденції. Бред Едвардс представляє понад 200 осіб з усього світу, які постраждали від дій Епштейна. Зокрема й Вірджинію Джуффре, яка стверджувала, що її привезли до Лондона для сексу з колишнім принцом у 2001 році. Тоді їй було 17 років.

За словами Вірджинії, її двічі змушували до сексу з Ендрю між 2001-2002 роками. Одного разу це сталося у Нью-Йорку, а другого – на приватному острові Епштейна в Карибському морі.

Адвокат сказав, що розглядає можливість подати цивільний позов від імені жінки проти Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Вірджинія Джуффре подала цивільний позов проти нього у ​​США у 2021 році. 25 квітня 2025 року жінка покінчила життя самогубством. Сам принц заперечував її заяви.

Король Чарльз III позбавив титулу брата