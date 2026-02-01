Об этом BBC сообщил адвокат женщины Брэд Эдвардс. Тогда ей было около 20 лет, она не является британкой.

BBC обратилась к Эндрю Маунтбеттену-Виндзору за комментарием, но ответ пока не получила. Букингемский дворец регулярно фиксирует имена гостей, но не может подтвердить визит женщины, не раскрыв ее личность.

Это первый человек, который утверждает, что сексуальный контакт состоялся в королевской резиденции. Брэд Эдвардс представляет более 200 человек со всего мира, которые пострадали от действий Эпштейна. В том числе и Вирджинию Джуффре, которая утверждала, что ее привезли в Лондон для секса с бывшим принцем в 2001 году. Тогда ей было 17 лет.

По словам Вирджинии, ее дважды заставляли к сексу с Эндрю между 2001-2002 годами. Однажды это произошло в Нью-Йорке, а второй – на частном острове Эпштейна в Карибском море.

Адвокат сказал, что рассматривает возможность подать гражданский иск от имени женщины против Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

Вирджиния Джуффре подала гражданский иск против него в США в 2021 году. 25 апреля 2025 года женщина покончила жизнь самоубийством. Сам принц отрицал ее заявления.

Король Чарльз III лишил титула брата