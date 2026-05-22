Британська поліція публічно звернулась до громадян з проханням надати інформацію про ймовірні неправомірні дії колишнього принца Ендрю. Про це повідомляє BBC.

У п'ятницю, 22 травня, поліція Темз-Веллі заявила, що вивчає "низку аспектів ймовірних правопорушень", пов'язаних зі злочинцем Джеффрі Епштейном. Правоохоронці наразі спілкуються з кількома свідками.

Поліція стурбована тим, що люди можуть хибно припустити, що вони зосередилися тільки на вузькому аспекті й розслідують лише зв'язки з Епштейном.

Тому вони підкреслюють, що неправомірна поведінка на державній посаді охоплює різні правопорушення. Мова йде про сексуальні домагання, нехтування обов'язками, шахрайську поведінку та багато іншого.

Ми налаштовані провести ретельне розслідування за всіма обґрунтованими напрямками, куди б вони не привели. Ми закликаємо всіх, хто володіє інформацією, зв'язатися з нами,

– сказав представник поліції.

Зокрема, зараз поліція розглядає заяву жінки про те, що у 2010 році її привезли до Віндзора з "сексуальною метою". Вона наразі проживає у США, тому з нею зв'язалися через адвоката.

"Ми усвідомлюємо, наскільки складно може бути говорити про подібний досвід, і будь-яка взаємодія з поліцією відбуватиметься відповідно до її бажань – коли і якщо вона почуватиметься готовою та матиме змогу це зробити", – повідомляють правоохоронці.



Ендрю Маунтбеттен-Віндзор після арешту / Фото Getty Images

Які нові деталі про колишнього принца Ендрю відомі?

Британський уряд опублікував документи, що пов'язані з призначенням Ендрю-Маунтбеттена-Віндзора "торговим посланцем" Великої Британії у 2001 році.

Деякі з файлів свідчать про те, що призначення Ендрю на цю посаду активно сприяла Єлизавета II. Вона була "дуже зацікавлена", щоб її син відігравав роль у цій сфері.

Водночас у документах не знайшли підтвердження, що призначення пройшло належну перевірку чи відбір, повідомляє CNN.

Як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор фігурує у файлах Епштейна?

Тривалий час було відомо про те, що колишній принц Ендрю був товаришем сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Після оприлюднення нових файлів у цій справі, наприкінці лютого 2026 року, Ендрю заарештували.

Поліція розглядала скаргу про те, що колишній принц на своїй посаді міг передавати Епштейну конфіденційні матеріали.

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора відпустили з поліцейської дільниці, але він втратив титул принца та покинув резиденцію Роял-Лодж.

Сам колишній принц заперечує будь-які звинувачення щодо справи Епштейна. Його брат, Чарльз III заявив, що він "занепокоєний" подіями, але закон має "йти своїм шляхом".