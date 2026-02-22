Під час примусового виселення з маєтку Royal Lodge колишній герцог Йоркський Принц Ендрю нібито емоційно згадував свою покійну матір. Про це повідомляє Daily Mail.

Що вигукував принц Ендрю під час виселення з Royal Lodge?

Видання зазначає, що на початку місяця він залишив 30-кімнатний особняк у Віндзорі, де багато років проживав за символічну орендну плату. Рішення про виселення ухвалили після посилення тиску через його зв'язки з фінансистом Джеффрі Епштейн та нові розслідування.

За словами інсайдерів, Ендрю не хотів покидати резиденцію та переїжджати до Wood Farm у маєтку Сандрінгем, де наразі мешкає. У колах, наближених до палацу, викликало подив те, що він апелював до імені покійної Єлизавета II.

Він відмовлявся виїжджати або брати на себе відповідальність. Коли йому сказали залишити резиденцію, він неодноразово кричав, що є другим сином королеви,

– цитують джерела британські журналісти.

Крім того, цього тижня принца Ендрю затримали за підозрою у неналежній поведінці під час виконання обов'язків торгового представника Великої Британії. Його допитували близько 11 годин, а після чого відпустили під слідство.

