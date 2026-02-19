Усе, що відомо про появу принца у "файлах Епштейна" та причини його затримання, зібрав 24 Канал.

Дивіться також Король Чарльз III вперше відреагував на арешт брата Ендрю

Знайомство колишнього принца Ендрю з Епштейном

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор познайомився з секс-злочинцем Джеффрі Епштейном у 1999 році через соратницю Гіслен Максвелл. Вона була засуджена у 2021 році за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Зокрема, Епштейн нібито відвідував заходи у Віндзорському замку та Сандрінгем-Хауз.

Відносини між принцом та Епштейном створюють постійні суперечки і наслідки для британської королівської родини. На їхні зв'язки особливо звернули увагу після засудження Епштейна у 2008 році.

Ситуація загострилася через звинувачення Вірджинії Джуффре. Вона стверджувала, що її тричі змушували до сексуальних стосунків з принцом на початку 2000-х років. Через це Маунтбеттен-Віндзор відмовився від публічних королівських обов'язків у 2019 році. А у 2022 році королева Єлизавета II позбавила його титулу "Його Королівська Високість" та військових звань.

Поява Ендрю у "файлах Епштейна"

Міністерство юстиції США оприлюднило нові документи у справі засудженого Джеффрі Епштейна.

Як писало CNN, на фотографіях Ендрю стоїть на четвереньках над жінкою, яка лежить на підлозі. Листування 2010 року показує, що колишній принц обговорював зустрічі з жінкою, яку Епштейн описав як "розумну, красиву та гідну довіри".

Принц Ендрю у "файлах Епштейна" / Фото Міністерство юстиції США

Зазначається, що Епштейн міг привозити її до Великої Британії для стосунків з принцом.

В останніх "файлах Епштейна" також є листування між з Маунтбеттен-Віндзором, де фінансист запрошує його зустрітися на вечерю в Лондоні. Колишній прицн відповідає, що він "був би радий її бачити". Далі він просить Епштейна надати їй свої контакти.

Повідомлення були надіслані через два роки після того, як Епштейн визнав себе винним у сексуальних стосунках з неповнолітньою,

– йдеться в матеріалі.

Також в електронних листах йдеться про зустріч у Лондоні. Маунтбеттен-Віндзор пропонує Епштейну вечерю, де вони матимуть "багато приватності". А фінансист пише, що парі "потрібно буде/матимуть час наодинці".

Журналісти зазначають, що невідомо, коли і де були зроблені фотографії. Також немає підписів чи контексту до них.

Видання нагадало, що сам принц раніше заперечував усі звинувачення, а усі зв'язки з Епштейном нібито розірвав у 2010 році.

Затримання принца Ендрю

Як повідомило BBC 19 лютого, Ендрю заарештували і підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він перебуває під вартою та, ймовірно, очікує на допит. Поліція проводила також обшуки у Беркширі та Норфолку.

Поліцейські у маєтку Сандрінгем / Фото The Guardian

У The Guardian додали, що Маунтбеттен-Віндзор міг пересилати Епштейну конфіденційну урядову та комерційну інформацію з візитів до В'єтнаму, Сінгапуру, Китаю та про інвестиційні можливості в Афганістані.

Журналісти припускають, що наразі максимальний термін утримання колишнього принца може бути до 96 годин. Проте його можуть продовжити за рішенням суду.

Як у Великій Британії реагують на затримання?

Британський Король Чарльз III заявив, що занепокоєний новинами про підозру його брата. Проте він додав, що "закон має йти своїм шляхом", тому забезпечують підтримку розслідування. Також заяву підтримали принц та принцеса Уельські.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Ендрю дати свідчення перед Конгресом США щодо його зв'язків з покійним засудженим сексуальним злочинцем Епштейном.