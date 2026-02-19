Про це повідомляє BBC. Видання опублікувало повну заяву короля.

Король Чарльз III зазначив, що потрібно забезпечити справедливий та належний процес, за допомогою якого відповідні органи проведуть належне розслідування.

У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю. Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом. Оскільки цей процес триває, мені було б неправильно далі коментувати це питання,

– заявив король Великої Британії.

Монарх додав, що він та інші члени королівської родини продовжуватимуть виконувати свої обовʼязки.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон підтримують заяву короля Чарльза III.

Зауважимо, що ні король, ні Букінгемський палац не були повідомлення про арешт Ендрю заздалегідь.

Що відомо про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора?