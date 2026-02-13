Усе почалось з того, що Вірджинія Джуффре декілька років тому звинуватила члена королівської родини й улюбленого сина Єлизавети II у сексуальному насильстві. У 2022 році колишній герцог Йоркський врегулював питання з постраждалою за допомогою грошей. Тобто, купив її мовчання. Видання The Sun відкрило нові подробиці, стверджуючи, що гроші на це дала покійна королева.

Також читайте Брітні Спірс продала права на всі свої хіти: хто придбав їх за 200 мільйонів доларів

Виявилось, що для цієї справи Ендрю Маунтбеттен-Віндзор позичив 12 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16,5 мільйона доларів) у своїх батьків та брата Чарльза III. Та ці гроші він досі не повернув.

Видання встановило, що королева Єлизавета II у 2022 році виділила 7 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 3 мільйони надійшли зі спадщини принца Філіпа, яка залишилась після його смерті. Крім того, тодішній принц Чарльз виплатив приблизно 1,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

В Ендрю був план – продати швейцарське гірськолижне шале й за виручені кошти розплатитись з боргами. Та і тут не склалось, адже від продажу він майже нічого не отримав, оскільки згадане шале і так мало великі іпотечні борги.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / Фото Getty images

У 2022 році королівська родина погодилась допомогти фінансово Ендрю, щоб справа врегулювалась до платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Вони повірили його брехні та допомогли йому спробувати зам'яти проблему. Його власна мати, покійна королева, була невтішна через цей скандал. Але вона не могла змиритися з думкою про те, щоб вигнати Ендрю, який ще залишався її улюбленим сином,

– каже джерело видання.

Крім того, нещодавно у мережі з'явилось фото, ймовірно, колишнього принца Ендрю, який стоїть на колінах біля жінки, обличчі якої закрито чорним прямокутником (жінка при цьому повністю одягнена). На двох фото він торкається її живота, а на одному – дивиться в камеру.

Принц Ендрю на фото зі справи Епштейна / Фото Міністерство юстиції США

Sky News також повідомляло, що брат короля Чарльза III Ендрю виїхав зі свого особняка у Віндзорі й переїжджає до графства Норфолк.

Що відомо про справу з Вірджинією Джуффре?