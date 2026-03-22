Молодшого брата короля Чарльза III помітили з охоронцем, коли він вигулював собак. Про це повідомляє People (нове фото експринца можна подивитися за посиланням).
Не пропустіть На тлі арешту: одна з країн Співдружності підтримала усунення експринца Ендрю з черги на престол
Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували 19 лютого, у його 66-й день народження, за підозрою у зловживанні державною посадою. Колишній принц міг ділитися конфіденційною інформацією з фінансистом та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, коли обіймав посаду торгового посланника Великої Британії.
Ендрю звільнили того ж дня. Він пробув під вартою близько 11 годин. Чоловіка сфотографували на задньому сидінні автомобіля, коли він покинув поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку.
Король Чарльз III заявив, що він та інші члени королівської родини співпрацюватимуть зі слідством, також монарх наголосив, що "закон має йти своїм шляхом". До речі, уряд Великої Британії розглядає можливість виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з черги на британський престол.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор відійшов від своїх публічних королівських обов'язків у 2019 році після гучного інтерв'ю BBC, в якому розповів про стосунки з Джеффрі Епштейном.
Одна з жертв Епштейна, Вірджинія Джуффре, стверджувала що її змусили до сексу з Ендрю у 17-річному віці. Жінка покінчила життя самогубством 25 квітні 2025 року.
У січні 2022 року королева Єлизавета II позбавила свого сина військових титулів та почесних звань після того, як суддя відхилив спробу Маунтбеттена-Віндзора домогтися закриття позову Джуффре про сексуальне насильство. Зрештою, він уклав угоду з Вірджинією поза судом за нерозголошену суму.
У жовтні 2025 року Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського, хоча й неодноразово заперечував будь-які правопорушення. Пізніше король Чарльз III позбавив брата титулу принца.