Младшего брата короля Чарльза III заметили с охранником, когда он выгуливал собак. Об этом сообщает People (новое фото экс-британца можно посмотреть по ссылке).

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали 19 февраля, в его 66-й день рождения, по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. Бывший принц мог делиться конфиденциальной информацией с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, когда занимал должность торгового посланника Великобритании.

Эндрю освободили в тот же день. Он пробыл под стражей около 11 часов. Мужчину сфотографировали на заднем сиденье автомобиля, когда он покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке.

Бывший принц Эндрю после ареста / Фото Getty Images

Король Чарльз III заявил, что он и другие члены королевской семьи будут сотрудничать со следствием, также монарх отметил, что "закон должен идти своим путем". Кстати, правительство Великобритании рассматривает возможность исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на британский престол.

Что этому предшествовало?