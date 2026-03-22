Младшего брата короля Чарльза III заметили с охранником, когда он выгуливал собак. Об этом сообщает People (новое фото экс-британца можно посмотреть по ссылке).
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали 19 февраля, в его 66-й день рождения, по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. Бывший принц мог делиться конфиденциальной информацией с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, когда занимал должность торгового посланника Великобритании.
Эндрю освободили в тот же день. Он пробыл под стражей около 11 часов. Мужчину сфотографировали на заднем сиденье автомобиля, когда он покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке.
Бывший принц Эндрю после ареста / Фото Getty Images
Король Чарльз III заявил, что он и другие члены королевской семьи будут сотрудничать со следствием, также монарх отметил, что "закон должен идти своим путем". Кстати, правительство Великобритании рассматривает возможность исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на британский престол.
Что этому предшествовало?
Напомним, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отошел от своих публичных королевских обязанностей в 2019 году после громкого интервью BBC, в котором рассказал об отношениях с Джеффри Эпштейном.
Одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Джуффре, утверждала что ее принудили к сексу с Эндрю в 17-летнем возрасте. Женщина покончила жизнь самоубийством 25 апреля 2025 года.
В январе 2022 года королева Елизавета II лишила своего сына военных титулов и почетных званий после того, как судья отклонил попытку Маунтбеттена-Виндзора добиться закрытия иска Джуффре о сексуальном насилии. В конце концов, он заключил сделку с Вирджинией вне суда за неразглашаемую сумму.
В октябре 2025 года Эндрю отказался от титула герцога Йоркского, хотя и неоднократно отрицал любые правонарушения. Позже король Чарльз III лишил брата титула принца.