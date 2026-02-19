Об этом сообщает BBC. Издание опубликовало полное заявление короля.
Король Чарльз III отметил, что нужно обеспечить справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого соответствующие органы проведут надлежащее расследование.
В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество. Позволите мне четко заявить: закон должен идти своим путем. Поскольку этот процесс продолжается, мне было бы неправильно дальше комментировать этот вопрос,
– заявил король Великобритании.
Монарх добавил, что он и другие члены королевской семьи будут продолжать выполнять свои обязанности.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддерживают заявление короля Чарльза III.
Заметим, что ни король, ни Букингемский дворец не были уведомлены об аресте Эндрю заранее.
Что известно об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора?
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали сегодня утром по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе.
Полицейские машины заметили в Сандрингеме в Норфолке, где бывший принц проживает после того, как выехал из своего особняка Royal Lodge в Виндзоре.
Отметим, что сегодня Эндрю празднует 66-день рождения. Это не первый случай ареста брата короля Чарльза III, которого подозревают в связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, однако обвинения тот отрицает.