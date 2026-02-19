В четверг, 19 февраля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора был арестован в Великобритании. Что предшествовало этому аресту и почему брат короля перестал быть принцем – читайте в материале 24 Канала.

С чего все началось?

Бывший принц Эндрю был другом Джеффри Эпштейна – американского финансиста, которого осудили за сексуальные преступления и обвиняли в торговле несовершеннолетними. Их сфотографировали за прогулкой в декабре 2010 года.

В 2014 году в судебных документах обнародовали информацию о том, что Эндрю был среди известных деятелей, которые имели связь с несовершеннолетней, Вирджинией Джуффре. Дворец впоследствии заявил, что любая подобная информация является ложной.

Впоследствии Вирджиния Джуффре дала показания и заявила, что у нее трижды был интимный контакт с Маунтбеттеном-Виндзором, в то время ей было 17 лет. Также в прессе появлялись фото бывшего принца с девушкой.



Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл / Фото NBC News

В ноябре 2019 года Эндрю дал интервью, где впервые рассказал о дружбе с Эпштейном и публично отрицал, что имел отношения с Джуффре. И хотя сам принц был якобы доволен результатом, этот разговор резко негативно восприняло общество. Это стало немалым ударом для репутации королевской семьи.

Когда и как Эндрю сложил обязанности члена монаршей семьи?

Все это не прошло незамеченным. В ноябре 2019 года Букингемский дворец заявил, что Эндрю отходит от государственных обязанностей.

Через несколько месяцев стало известно, что он навсегда ушел в отставку со всех государственных должностей: его лишили почетных воинских званий и забрали все королевские патронажи. Также лишили титула "Его Королевское Высочество" (His Royal Highness). Но формально он оставался принцем и герцогом Йоркским.

В августе 2021 года Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю и обвинила его в сексуальном насилии. В 2022 году Маунтбеттену-Виндзору удалось урегулировать ситуацию – он выплатил крупную сумму средств организации Джуффре для жертв насилия.

Добавим, в СМИ предполагают, что эти деньги Эндрю одолжил у матери-королевы. Елизавета II якобы выделила 7 миллионов фунтов стерлингов, из наследства принца Филиппа поступило еще 3 миллиона, а тогдашний принц Чарльз добавил еще 1,5 миллиона фунта стерлингов.

Как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остался без титула принца?

В октябре 2025 года принц Эндрю заявил, что отказывается от титула герцога Йоркского и королевских отличий. Причиной стали обвинения в связях с Джеффри Эпштейном. И уже в конце того же месяца Чарльз III лишил брата титула, звания, почестей принца и "выселил" из Royal Lodge.

Как именно это произошло? Чарльз III отозвал патентную грамоту (letters patent) – официальный документ, предоставлявший Эндрю привилегии и титулы.

Скандал разгорается с новой силой

В начале 2026 года Министерство юстиции США опубликовало еще одну партию файлов Эпштейна. В них снова нашли множество упоминаний бывшего принца Эндрю, переписки между ним и Эпштейном и даже фотографии. В сети опубликовали снимки, где якобы принц Эндрю стоит на коленях над женщиной, которая лежит на полу.

19 февраля Эндрю Маунтбеттену-Виндзору исполнилось 66 лет. В этот день его арестовала полиция в поместье Сандрингем. Бывшего принца подозревают в злоупотреблении служебным положением.