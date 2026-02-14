Пол Пейдж с 1998 по 2004 год был офицером королевской охраны Скотленд-Ярда. После публикации новых документов по делу Эпштейна он решил обратиться в полицию, пишет The Daily Mail.

По словам бывшего офицера, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор несколько раз в неделю приводил женщин во дворец.

Другим работникам охраны "не разрешалось" знать имена девушек, которые его посещали. Важная деталь: если королева или герцог Эдинбургский принимали гостей после рабочего времени, работникам предоставляли их контакты.

Я связался с полицией долины Темзы по поводу Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и предложил им помощь в расследовании его деятельности. Я чувствую, что владею информацией, что может продвинуть расследование, и я обязан ею поделиться,

– сказал Пол Пейдж.

Мужчина добавил, что женщин проводили к Эндрю тайно. Это всегда происходило после закрытия дворца. В то время он, как и другие работники, не думали ничего плохого, ведь о преступной деятельности Эпштейна еще никто не знал.

