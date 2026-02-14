Пол Пейдж з 1998 до 2004 року був офіцером королівської охорони Скотленд-Ярду. Після публікації нових документів у справі Епштейна він вирішив звернутися до поліції, пише The Daily Mail.
За словами колишнього офіцера, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор кілька разів на тиждень приводив жінок до палацу.
Іншим працівникам охорони "не дозволялося" знати імена дівчат, які його відвідували. Важлива деталь: якщо королева чи герцог Единбурзький приймали гостей після робочого часу, працівникам надавали їхні контакти.
Я зв'язався з поліцією долини Темзи з приводу Ендрю Маунтбеттена-Віндзора і запропонував їм допомогу в розслідуванні його діяльності. Я відчуваю, що володію інформацією, що може просунути розслідування, і я зобов'язаний нею поділитися,
– сказав Пол Пейдж.
Чоловік додав, що жінок проводили до Ендрю таємно. Це завжди відбувалося після закриття палацу. На той час він, як і інші працівники, не думали нічого поганого, адже про злочинну діяльність Епштейна ще ніхто не знав.
Як колишній принц Ендрю пов'язаний з Епштейном?
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор товаришував і листувався зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Його пов'язують з чотирма жінками, що фігурують у його справі. У нових файлах, які оприлюднили наприкінці січня, є фото Ендрю навколішки біля невідомої жінки.
Також The Telegraph повідомляє, що одну з жінок та ймовірних жертв Епштейна доставили до Великої Британії на літаку фінансиста під кодовим іменем "Місіс Віндзор".
Одна з жертв Епштейна, Вірджинія Джуффре, звинуватила його у насильстві. Жінка казала, що постраждала від дій експринца у 17 років. Ендрю все заперечував. Вірджинія Джуффре наклала на себе руки у 2025 році.