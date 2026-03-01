Имена сестер несколько раз упоминаются в файлах Эпштейна. Об этом сообщает The Daily Mail.
Источники сообщили, что Беатрис и Евгения не займут своих мест в королевской ложе на престижных конных скачках, которые пройдут в июне. Также они не смогут присоединиться к семье в королевской процессии.
Говорят, что такой шаг "полностью удивил" принцесс. Однако, вероятно, это часть более широкого решения – исключить сестер из всех публичных мероприятий в ближайшем будущем.
Я разговаривал со своим другом, который работает в Аскоте, и он сказал, что девушкам сказали, что они не могут быть там в этом году. Беатрис пережила это тяжелее всего. Она была полностью ошеломлена всем этим,
– сказал инсайдер.
Источники также утверждают, что принц Уильям посоветовал другим членам королевской семьи не фотографироваться с сестрами до конца года.
Об Аскоте не может быть и речи, поскольку членам королевской семьи сказали, что они не могут фотографироваться с девушками до конца года,
– отметил источник.
Другой инсайдер рассказал, что среди общественности все еще "многие сочувствуют девушкам". Неожиданно сестер поддержали герцог и герцогиня Сассекские. Ходят слухи, что принц Гарри предложил Беатрис использовать его дом как приют.
Гарри общался с девушками, говоря что-то вроде: "Он знает, как это – быть не на том конце учреждения". Он сказал, что есть открытое приглашение, особенно для Беатрис, если она когда-нибудь захочет,
– сообщил источник.
Известно, что принцессы Беатрис и Евгения посещали Джеффри Эпштейна во Флориде через несколько дней после того, как его освободили из тюрьмы в 2009 году.
Что известно об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора?
Утром 19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В тот день бывший принц праздновал день рождения – ему исполнилось 66 лет.
Младшего брата короля Чарльза III обвиняют в том, что он делился конфиденциальной информацией с Джеффри Эпштейном, когда занимал должность торгового посланника Великобритании.
Король Чарльз III сообщил, что он и королевская семья будут сотрудничать со следствием. Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали заявление монарха.
Эндрю пробыл под арестом почти 12 часов. Интересно, что он до сих пор остается восьмым в очереди на престол. Однако правительство Великобритании рассматривает возможность исключили бывшего принца из очереди наследников.