Імена сестер кілька разів згадуються у файлах Епштейна. Про це повідомляє The Daily Mail.

Не пропустіть На тлі арешту: одна з країн Співдружності підтримала усунення експринца Ендрю з черги на престол

Джерела повідомили, що Беатріс та Євгенія не займуть своїх місць у королівській ложі на престижних кінних перегонах, що пройдуть у червні. Також вони не зможуть приєднатися до родини у королівській процесії.

Кажуть, що такий крок "повністю здивував" принцес. Однак, ймовірно, це частина ширшого рішення – виключити сестер з усіх публічних заходів у найближчому майбутньому.

Я розмовляв зі своїм другом, який працює в Аскоті, і він сказав, що дівчатам сказали, що вони не можуть бути там цього року. Беатріс пережила це найважче. Вона була повністю приголомшена всім цим,

– сказав інсайдер.

Джерела також стверджують, що принц Вільям порадив іншим членам королівської родини не фотографуватися з сестрами до кінця року.

Про Аскот не може бути й мови, оскільки членам королівської родини сказали, що вони не можуть фотографуватися з дівчатами до кінця року,

– зазначило джерело.

Інший інсайдер розповів, що серед громадськості все ще "багато хто співчуває дівчатам". Несподівано сестер підтримали герцог і герцогиня Сассекські. Ходять чутки, що принц Гаррі запропонував Беатріс використовувати його будинок як притулок.

Гаррі спілкувався з дівчатами, кажучи щось на кшталт: "Він знає, як це – бути не на тому кінці установи". Він сказав, що є відкрите запрошення, особливо для Беатріс, якщо вона колись захоче,

– повідомило джерело.

Відомо, що принцеси Беатріс та Євгенія відвідували Джеффрі Епштейна у Флориді через кілька днів після того, як його звільнили із в'язниці у 2009 році.

Що відомо про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора?