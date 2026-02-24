Ентоні Албаніз написав лист до сера Кіра Стармера. Про це повідомляє BBC.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор залишається восьмим у черзі на престол, попри те, що у жовтні король Чарльз III позбавив його титулу принца через звинувачення у зв'язках із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Уряд Великої Британії розглядає можливість прийняти парламентський акт, щоб усунути його з черги спадкоємців. Це сталося після того, як уранці 19 лютого колишнього принца заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній посаді. Водночас Маунтбеттен-Віндзор продовжує заперечувати будь-які правопорушення.

Для довідки! Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували у його 66-й день народження. Чоловіка відпустили з поліцейської дільниці Норфолка через майже 12 годин після затримання. Поліція розслідує справу колишнього принца за звинуваченнями у тому, що він поділився конфіденційною інформацією з Джеффрі Епштейном, коли був торговим посланником Великої Британії. Молодший брат короля обіймав цю посаду з 2001 по 2011 рік.

Усунення Ендрю з лінії спадкоємства вимагатиме, щоб парламентський акт підтримали 14 країн Співдружності, зокрема Австралія.

Шановний прем'єр-міністре Стармере, у світлі нещодавніх подій, що стосуються Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, я пишу, щоб підтвердити, що мій уряд погодиться на будь-яку пропозицію щодо усунення його з лінії королівського спадкоємства,

– йдеться у листі Ентоні Албаніза.

Прем'єр-міністр Австралії погоджується з королем Чарльзом III, що закон має бути повністю виконаний, і має бути проведене повне, справедливе та належне розслідування.

Це серйозні звинувачення, і австралійці ставляться до них серйозно,

– додав він.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії підтвердив, що вони отримали листа від Ентоні Албаніза, а також заявив, що уряд "розглядає питання про необхідність подальших кроків щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора".

Враховуючи поліцейське розслідування, що триває, уряду недоречно давати подальші коментарі на цьому етапі,

– додав він.

Виключення колишнього принца з лінії спадкоємства вимагатиме акту парламенту, схваленого депутатами та колегами. Він набуде чинності після отримання королівської санкції. Документ також мають підтримати Канада, Ямайка та Нова Зеландія.

