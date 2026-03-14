Про це повідомило Sky News.
Як виглядає фото з принцом Ендрю і Епштейном?
На знімку Епштейн, Маунтбеттен-Віндзор і Мандельсон сидять за дерев’яним столом у білих халатах. Перед ними стоять чашки з зображенням прапора США.
Принц Ендрю, Джеффрі Епштейн і Пітер Мандельсон / Фото Sky News
Це перше відоме фото, на якому всі троє перебувають разом. Дата та місце зйомки офіційно не названі, однак ITV News повідомляє, що фотографію могли зробити на острові Мартас-Віньярд у штаті Массачусетс приблизно між 1999 і 2000 роками – ще до того, як у 2008 році Епштейна ув’язнили за домагання проституції від неповнолітньої.
Що відомо про зв'язок принца Ендрю та Мандельсона з Епштейном?
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований 19 лютого за підозрою у зловживанні службовим становищем. Принц познайомився з Епштейном у 1999 році через його соратницю Гіслен Максвелл. Після 12 годин арешту його звільнили.
У понеділок, 23 лютого, стало відомо про затримання 72-річного колишнього британського посла у США Пітера Мандельсона. Нові "файли Епштейна" показали, що стосунки Мандельсона та фінансиста були значно тісніші, ніж раніше вважалося. Зокрема, у приватних листах та нотатках Мандельсон називав Епштейна "моїм найкращим другом".