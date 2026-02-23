Відбувалося таке коли Мандельсон обіймав посаду міністра з питань бізнесу у уряді Гордона Брауна у 2009 році. Про це повідомляє CNN, а також інформаційна агенція Reuters.

Як Мандельсон пов'язаний із Епштейном?

Правоохоронці повідомили, що експосла затримали за адресою у Камдені та доправили до поліцейського відділку для допиту. Раніше цього місяця слідчі провели обшуки у його резиденціях у Камдені та Вілтширі.

Затримання не свідчить про винуватість Мандельсона, але поліція вважає, що є підстави для кримінального провадження. Скандал розгорівся після оприлюднення чергової частини документів, пов'язаних із Епштейном, які показали, що стосунки Мандельсона та фінансиста були значно тісніші, ніж раніше вважалося. Зокрема, у приватних листах та нотатках Мандельсон називав Епштейна "моїм найкращим другом".

Через це Мандельсон раніше цього місяця залишив Лейбористську партію та склав повноваження у Палаті лордів — верхній палаті британського парламенту. Його звільнили з посади посла у США ще у вересні після першого оприлюднення файлів Епштейна, коли стало відомо про їхній близький зв'язок.

Скандал навколо Мандельсона створив серйозну політичну напруженість для прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, викликавши відставки ключових радників і заклики від деяких членів партії до його відходу. Політики та громадськість ставлять питання, наскільки прем'єр знав про близькі стосунки Мандельсона з Епштейном на момент його призначення послом.

До речі, раніше Дональд Трамп коментував появу свого імені в оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах у справі Джеффрі Епштейн. Очільник Білого дому заявляє, що це є спробою цілеспрямовано завадити його діяльності на посаді президента.

Хто ще фігурує у файлах Епштейна?