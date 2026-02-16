Але влада наголошує: згадка у файлах одразу не означає причетності до злочинів. Про це повідомляє New York Post.

Хто згадується у файлах?

У США офіційно оприлюднили всі документи, пов’язані зі справою фінансиста і засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це заявила генеральна прокурорка Пем Бонді, повідомивши, що громадськості відкрили понад 3,5 мільйона сторінок матеріалів після перевірки близько 6 мільйонів документів.

Оприлюднення відбулося відповідно до закону про прозорість файлів Епштейна, який зобов’язав Міністерство юстиції розкрити всі наявні матеріали, окрім частини документів із юридичними обмеженнями або тих, що можуть зашкодити жертвам.

У документах згадуються понад 300 імен – серед них політики, бізнесмени, медійні особи та знаменитості. Зокрема, у списках фігурують Дональд Трамп, Барак і Мішель Обама, Білл і Гілларі Клінтон, Камала Гарріс, Білл Гейтс, Ілон Маск, а також відомі діячі шоу-бізнесу.

У Мін’юсті підкреслюють, що сам факт згадки людини у файлах не означає причетності до злочинів. Імена могли з’явитися у різних контекстах – від електронного листування до згадок у медіаматеріалах, що зберігалися у слідчих архівах.

Частину документів залишили закритими через судові процеси або юридичні привілеї, а деякі твердження у матеріалах можуть бути неперевіреними. Повні версії без редагування передали законодавцям США, що вже спричинило політичні суперечки навколо інтерпретації списку.

