Але влада наголошує: згадка у файлах одразу не означає причетності до злочинів. Про це повідомляє New York Post.
Хто згадується у файлах?
У США офіційно оприлюднили всі документи, пов’язані зі справою фінансиста і засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.
Про це заявила генеральна прокурорка Пем Бонді, повідомивши, що громадськості відкрили понад 3,5 мільйона сторінок матеріалів після перевірки близько 6 мільйонів документів.
Оприлюднення відбулося відповідно до закону про прозорість файлів Епштейна, який зобов’язав Міністерство юстиції розкрити всі наявні матеріали, окрім частини документів із юридичними обмеженнями або тих, що можуть зашкодити жертвам.
У документах згадуються понад 300 імен – серед них політики, бізнесмени, медійні особи та знаменитості. Зокрема, у списках фігурують Дональд Трамп, Барак і Мішель Обама, Білл і Гілларі Клінтон, Камала Гарріс, Білл Гейтс, Ілон Маск, а також відомі діячі шоу-бізнесу.
У Мін’юсті підкреслюють, що сам факт згадки людини у файлах не означає причетності до злочинів. Імена могли з’явитися у різних контекстах – від електронного листування до згадок у медіаматеріалах, що зберігалися у слідчих архівах.
Частину документів залишили закритими через судові процеси або юридичні привілеї, а деякі твердження у матеріалах можуть бути неперевіреними. Повні версії без редагування передали законодавцям США, що вже спричинило політичні суперечки навколо інтерпретації списку.
Справа Епштейна: останні новини
Стів Беннон у 2019 році листувався з Джеффрі Епштейном щодо планів "повалення" Папи Франциска, якого вважав політичним опонентом. Беннон розглядав можливість екранізації книги про Ватикан із залученням Епштейна, але через вже укладений контракт із видавцями проєкт не реалізувався.
Росія використовує тему "файлів Епштейна" для інформаційних атак проти України, створюючи фейки про торгівлю дітьми. Центр протидії дезінформації наголошує, що ці маніпуляції спрямовані на дискредитацію України та відволікання від воєнних злочинів Росії.
Мін'юст США пояснив, що різниця в датах смерті Епштейна в нових документах виникла через технічну або друкарську помилку. Попри це, розбіжність спричинила нову хвилю теорій змови щодо обставин смерті Епштейна, зокрема через попередні підозри про недоліки в тюремній системі безпеки.