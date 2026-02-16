Но власти подчеркивают: упоминание в файлах сразу не означает причастности к преступлениям. Об этом сообщает New York Post.

Кто упоминается в файлах?

В США официально обнародовали все документы, связанные с делом финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом заявила генеральный прокурор Пэм Бонди, сообщив, что общественности открыли более 3,5 миллиона страниц материалов после проверки около 6 миллионов документов.

Обнародование произошло в соответствии с законом о прозрачности файлов Эпштейна, который обязал Министерство юстиции раскрыть все имеющиеся материалы, кроме части документов с юридическими ограничениями или тех, что могут навредить жертвам.

В документах упоминаются более 300 имен – среди них политики, бизнесмены, медийные лица и знаменитости. В частности, в списках фигурируют Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, Билл Гейтс, Илон Маск, а также известные деятели шоу-бизнеса.

В Минюсте подчеркивают, что сам факт упоминания человека в файлах не означает причастности к преступлениям. Имена могли появиться в различных контекстах – от электронной переписки до упоминаний в медиаматериалах, хранившихся в следственных архивах.

Часть документов оставили закрытыми из-за судебных процессов или юридических привилегий, а некоторые утверждения в материалах могут быть непроверенными. Полные версии без редактирования передали законодателям США, что уже вызвало политические споры вокруг интерпретации списка.

