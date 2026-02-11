В частности, пропаганда пытается дискредитировать Украину через вымышленные обвинения в торговле детьми. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона.
Что известно о фейках, которые создает Россия?
По словам Коваленко, россияне применяют технологию "вирусного" фейка – создают поддельные материалы, которые имитируют авторитетные западные медиа, в частности Washington Post или Reuters. Такая тактика рассчитана на то, что люди не будут проверять сложную информацию из большого массива документов.
Одним из ключевых направлений манипуляций является распространение вымышленных обвинений о якобы причастности Украины к торговле детьми. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что это делается намеренно, чтобы отвлечь внимание от военных преступлений России и дискредитировать усилия Украины по возвращению похищенных украинских детей.
Коваленко подчеркнул, что европейские страны не в полной мере осознают угрозу такой информационной войны.
По его словам, в Европе до сих пор царит мнение, что они не находятся в состоянии войны с Россией в информационном пространстве, хотя реальность свидетельствует об обратном.
Украина вместе с партнерами работает над разоблачением российских манипуляций и распространением правдивой информации.
Что известно о других российских выдумках?
Россия заявляла об оккупации двух сел в Запорожье – Придорожного и Терноватого. В ВСУ опровергли эти фейки.
Оккупанты распространяют информацию о якобы сюжете французского телеканала. В нем дискредитируют деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами, а дальше распространяют это в соцсетях.
Путин заявил о взятии Северска, Покровска, Волчанска и Купянска. Российский лидер продолжает утверждать об окружении территорий, хотя Зеленский посетил это Купянск и опроверг российские утверждения.