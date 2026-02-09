Об этом сообщили в 33 отдельном штурмовом полку и Силах обороны Юга Украины.

Что происходит в Придорожном и Терноватом?

В 33 ОШП отметили, что россияне традиционно зарисовывают свои карты "в кредит", а затем, догоняя "достижения" отправляет туда ДРГ, чтобы те установили триколор.

Именно так сложилось с Придорожным.

После одной из таких "фотосессий" Силы обороны Украины уничтожили вражескую ДРГ, а над населенным пунктом взвился флаг Украины.

Наши казаки своим присутствием на месте четко доказывают: Придорожное было, и остается под контролем Сил обороны Украины. Верьте воинам ВСУ – тем, кто держит землю и говорит правду с передовой,

– призвали в 33 ОШП.

Ситуация в Придорожном: смотрите видео

Аналогичная ситуация с Терноватым.

"Терноватое – наше! Россияне иногда вбрасывают в сеть свои видосики о так называемых "победы на час" или всем известные "флаговтики"", – говорится в заявлении Сил обороны Юга.

Там опровергли вбросы об оккупации населенного пункта, отметив, что сейчас там находятся Вооруженные силы Украины.

Отчет из Терноватого: смотрите видео

Как могла измениться линия фронта?