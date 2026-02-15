Об этом свидетельствуют материалы из обнародованных "файлов Эпштейна", сообщает CNN.
О чем переписывались Бэннон и Эпштейн?
В переписке Бэннон резко высказывался о понтифике, которого считал политическим оппонентом и обвинял в симпатиях к "глобалистским элитам". В одном из сообщений в июне 2019 года он писал: "Мы свергнем Франциска. Клинтоны, Си, Франциск, ЕС – ну же, брат".
Также в переписке речь шла о книге французского журналиста Фредерика Мартеля In the Closet of the Vatican ("В шкафу Ватикана"), где автор утверждает, что значительная часть духовенства Ватикана является гомосексуальной. Бэннон даже встречался с Мартелем и заинтересовался возможностью экранизации книги. Из сообщений следует, что он рассматривал вариант привлечения Эпштейна в качестве исполнительного продюсера потенциального фильма.
Сам Мартель рассказал журналистам, что отказал Бэннону, объяснив: права на экранизацию уже принадлежат его издателям, которые заключили контракт с другой компанией. По его мнению, Бэннон стремился использовать книгу как инструмент в собственной кампании против тогдашнего Папы.
Биограф Франциска Остин Айвери предположил, что Бэннон мог считать книгу способом подорвать авторитет понтифика, однако, по его словам, он существенно просчитался как по содержанию издания, так и в отношении самого Папы.
Кто такой Стив Бэннон?
Стив Бэннон получил широкую известность в политической среде после присоединения к предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, где выполнял роль стратега и идеолога. После победы Трампа он стал его советником и даже входил в состав Совета национальной безопасности. Впрочем, уже в августе 2017 года Бэннона уволили – по официальной версии, из-за идеологических разногласий.
В частности, он критически высказывался о встрече Дональда Трампа-младшего с представителями России летом 2016 года, назвав ее "предательской" и "непатриотической", хотя сам факт и обстоятельства этой встречи окончательно так и не были подтверждены на официальном уровне.
Бэннон не единственный чиновник Трампа, которого нашли в "файлах Эпштейна"
Американский чиновник доктор Мехмет Оз вместе со своей женой прислали скандальному финансисту приглашение на вечеринку ко Дню влюбленных.
Письмо было отправлено почти через 10 лет после того, как против Эпштейна впервые публично выдвинули обвинения в сексуальных преступлениях.
Имя Мехмета Оза также фигурирует и в других файлах Эпштейна. В частности, в материалах есть электронное письмо, адресованное Эпштейну 1 января 2016 года. Текст полностью зацензурирован.