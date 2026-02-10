Несмотря на это, ситуация снова подогрела многочисленные теории заговора вокруг смерти скандального миллиардера. Об этом сообщает BBC Verify.
Смотрите также В ФБР заявили, что Эпштейн не руководил сетью секс-торговли для влиятельных мужчин
Как возникла ошибка с датой?
В Министерстве юстиции США объяснили, что неправильная дата смерти Джеффри Эпштейна в новых документах появилась из-за обычной технической или опечатки при оформлении файлов.
По официальной версии, документ с неверной датой был или черновиком, или содержал ошибку форматирования и не имел целью менять установленную хронологию событий.
Хотя в первоначальных вариантах заявления указывалась предыдущая дата, это была лишь неудачная опечатка, которую позже обновили, чтобы отразить правильную дату, прежде чем ее обнародовали. Любое предположение, что департамент подготовил заявление перед смертью Джеффри Эпштейна, является ошибочным,
– сообщили в министерстве.
В ведомстве отмечают, что официальная версия остается неизменной: Эпштейн умер 10 августа 2019 года, а его смерть была признана самоубийством.
Однако теории заговора уже успели набрать обороты
Несмотря на объяснения Минюста, несоответствие даты снова активизировало многочисленные теории заговора относительно обстоятельств смерти Эпштейна. Критики предполагают, что расхождения в документах могут свидетельствовать о том, что власти знали о смерти заранее или скрывают реальные обстоятельства событий.
Смерть финансиста и ранее вызывала подозрения из-за провалов в тюремной системе безопасности, в частности неисправные камеры наблюдения и нарушение процедур надзора в ночь его смерти. Именно эти факторы годами подпитывают версии о возможном сокрытии правды или постороннее вмешательство.
Часть пользователей также утверждала, что Эпштейн якобы жив и скрывается в Израиле, однако никаких доказательств этому нет. Вирусные фото, которые якобы подтверждают его "выживание", вероятно, созданы искусственным интеллектом и не имеют подтвержденной подлинности.
Отдельные слухи касались игрового аккаунта Fortnite, который связали с именем Эпштейна. Компания Epic Games опровергла эти заявления, уточнив, что аккаунт принадлежит другому лицу, а электронные адреса финансиста с ним не связаны.