Попри це, ситуація знову підігріла численні теорії змови навколо смерті скандального мільярдера. Про це повідомляє BBC Verify.

Дивіться також У ФБР заявили, що Епштейн не керував мережею секс-торгівлі для впливових чоловіків

Як виникла помилка з датою?

У Міністерстві юстиції США пояснили, що неправильна дата смерті Джеффрі Епштейна у нових документах з’явилася через звичайну технічну або друкарську помилку під час оформлення файлів.

За офіційною версією, документ із невірною датою був або чернеткою, або містив помилку форматування і не мав на меті змінювати встановлену хронологію подій.

Хоча в початкових варіантах заяви вказувалася попередня дата, це була лише невдала друкарська помилка, яку пізніше оновили, щоб відобразити правильну дату, перш ніж її оприлюднили. Будь-яке припущення, що департамент підготував заяву перед смертю Джеффрі Епштейна, є хибним,

– повідомили у міністерстві.

У відомстві наголошують, що офіційна версія залишається незмінною: Епштейн помер 10 серпня 2019 року, а його смерть була визнана самогубством.

Проте теорії змови вже встигли набрати обертів