Попри це, ситуація знову підігріла численні теорії змови навколо смерті скандального мільярдера. Про це повідомляє BBC Verify.
Дивіться також У ФБР заявили, що Епштейн не керував мережею секс-торгівлі для впливових чоловіків
Як виникла помилка з датою?
У Міністерстві юстиції США пояснили, що неправильна дата смерті Джеффрі Епштейна у нових документах з’явилася через звичайну технічну або друкарську помилку під час оформлення файлів.
За офіційною версією, документ із невірною датою був або чернеткою, або містив помилку форматування і не мав на меті змінювати встановлену хронологію подій.
Хоча в початкових варіантах заяви вказувалася попередня дата, це була лише невдала друкарська помилка, яку пізніше оновили, щоб відобразити правильну дату, перш ніж її оприлюднили. Будь-яке припущення, що департамент підготував заяву перед смертю Джеффрі Епштейна, є хибним,
– повідомили у міністерстві.
У відомстві наголошують, що офіційна версія залишається незмінною: Епштейн помер 10 серпня 2019 року, а його смерть була визнана самогубством.
Проте теорії змови вже встигли набрати обертів
Попри пояснення Мін’юсту, невідповідність дати знову активізувала численні теорії змови щодо обставин смерті Епштейна. Критики припускають, що розбіжності в документах можуть свідчити про те, що влада знала про смерть заздалегідь або приховує реальні обставини подій.
Смерть фінансиста і раніше викликала підозри через провали в тюремній системі безпеки, зокрема несправні камери спостереження та порушення процедур нагляду в ніч його смерті. Саме ці фактори роками підживлюють версії про можливе приховування правди або стороннє втручання.
Частина користувачів також стверджувала, що Епштейн нібито живий і переховується в Ізраїлі, однак жодних доказів цьому немає. Вірусні фото, які нібито підтверджують його "виживання", імовірно, створені штучним інтелектом і не мають підтвердженої справжності.
Окремі чутки стосувалися ігрового акаунта Fortnite, який пов’язали з ім’ям Епштейна. Компанія Epic Games спростувала ці заяви, уточнивши, що акаунт належить іншій особі, а електронні адреси фінансиста з ним не пов’язані.