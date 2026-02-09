Перевірка фінансових документів і матеріалів не виявила доказів злочинної діяльності. Про це пише Associated Press News.

Не зважаючи на те, що слідчі знайшли багато доказів того, що Епштейн сексуально знущався з неповнолітніх дівчат, вони майже не знайшли підтверджень того, що пов'язаний з елітами фінансист очолював мережу сексуальної експлуатації для впливових чоловіків. Про це свідчить огляд внутрішніх документів Міністерства юстиції, проведений Associated Press.

ФБР детально перевірило банківські рахунки та електронну пошту Джеффрі Епштейна, також обшукало його будинки роками опитувало його жертв і вивчало його зв’язки з деякими впливовими людьми світу.

Фото та відео вилучені з його будинків не містили зображень знущань над жертвами та причетність інших осіб до злочинів. Про це зазначив прокурор в записці 2025 року.

Перевірка фінансових документів, включно з платежами структурам, пов'язаним із впливовими особами в академічному середовищі, фінансах і міжнародній дипломатії, не виявила ознак злочинної діяльності – про це йдеться у внутрішній записці 2019 року. Попри публічні заяви однієї з жертв, що Епштейн нібито "передавав її" заможним знайомим, слідчі не змогли це підтвердити і не знайшли інших подібних свідчень.

У підсумковому листі минулого липня агенти зазначили, що "чотири або п’ять" заявників повідомляли про сексуальне насильство з боку інших осіб, однак доказів для висунення обвинувачень виявилося недостатньо, тож матеріали передали місцевим правоохоронцям.

Різні медіа й надалі аналізують мільйони сторінок документів, багато з яких раніше були засекреченими та оприлюднені Міністерством юстиції згідно із Законом про прозорість файлів Епштейна. Не виключено, що серед них можуть бути докази, які раніше залишилися поза увагою слідства.

Утім уже опубліковані матеріали – включно з поліцейськими звітами, нотатками інтерв’ю ФБР та листуванням прокурорів – дають найповніше на сьогодні уявлення про розслідування і пояснюють, чому влада США зрештою закрила справу без нових обвинувачень.

Що знайшли у файлах Епштейна?