Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
З ким контактував Епштейн?
Згідно з оприлюдненими документами, високопоставлені російські чиновники та представники бізнесу, зокрема випускник Академії Федеральної служби безпеки Росії, вибудовували стосунки з Джеффрі Епштейном
Ім'я Путіна також згадується понад 1000 разів в оприлюднених файлах. Переважна більшість цих згадок походить із газетних вирізок та медіаоглядів, які отримував Епштейн, а не з його особистого листування.
Водночас приватні електронні листи Епштейна свідчать про його неодноразові спроби у 2010-х роках організувати зустріч з очільником Кремля, часто через колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда. У документах Мін'юсту США немає жодних доказів того, що така зустріч зрештою відбулася.
У 2013 році Епштейн писав, що його запрошували на Петербурзький міжнародний економічний форум – щорічну конференцію, яку традиційно відвідує Путін, – але стверджував, що відмовився.
Я знаю, що ви зустрінетеся з Путіним 20-го числа. Він відчайдушно прагне залучити західні інвестиції у свою країну… У мене є рішення,
– писав Епштейн Ягланду.
Подальші листи свідчать про відсутність прогресу: згодом Епштейн скаржився, що не отримав жодної відповіді.
В липні 2014 року Епштейн все ще намагався познайомитись з Путіним. Один з контактів писав, що йому не вдалося переконати третю сторону змінити плани, "щоб зустрітися з Путіним разом з вами".
У відповідь Епштейн написав, що це "погана ідея після катастрофи". Очевидно, він натякав на збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines над сходом України.
Файли Мін'юсту також свідчать, що з травня 2014 року і до 2018-го високопоставлений випускник Академії ФСБ Росії Сергій Беляков підтримував тісні стосунки з Епштейном. На той момент Беляков обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку Росії.
У квітні 2015 року Епштейн звернувся до Бєлякова за допомогою у вирішенні проблеми. Він писав, що одна росіянка "намагається шантажувати групу впливових бізнесменів у Нью-Йорку" та запитав у Бєлякова "пропозиції".
Що знайшли у файлах Епштейна?
30 січня 2026 року у відкритий доступ потрапили понад 3 мільйони сторінок матеріалів, разом із тисячами відео та сотнями тисяч зображень, пов'язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.
З'ясувалося, що в так званих файлах Епштейна фігурує чимало відомих та впливових людей. Серед них норвезька принцеса Метте-Маріт, гендиректор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде та вищезгаданий колишній міністр закордонних справ Норвегії.
Не винятком став і Дональд Трамп. Його ім'я згадується у листуванні Епштейна понад 3000 разів. Зокрема, є свідчення про звинувачення американського президента у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки