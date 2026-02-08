Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

З ким контактував Епштейн?

Згідно з оприлюдненими документами, високопоставлені російські чиновники та представники бізнесу, зокрема випускник Академії Федеральної служби безпеки Росії, вибудовували стосунки з Джеффрі Епштейном

Ім'я Путіна також згадується понад 1000 разів в оприлюднених файлах. Переважна більшість цих згадок походить із газетних вирізок та медіаоглядів, які отримував Епштейн, а не з його особистого листування.

Водночас приватні електронні листи Епштейна свідчать про його неодноразові спроби у 2010-х роках організувати зустріч з очільником Кремля, часто через колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда. У документах Мін'юсту США немає жодних доказів того, що така зустріч зрештою відбулася.

У 2013 році Епштейн писав, що його запрошували на Петербурзький міжнародний економічний форум – щорічну конференцію, яку традиційно відвідує Путін, – але стверджував, що відмовився.

Я знаю, що ви зустрінетеся з Путіним 20-го числа. Він відчайдушно прагне залучити західні інвестиції у свою країну… У мене є рішення,

– писав Епштейн Ягланду.

Подальші листи свідчать про відсутність прогресу: згодом Епштейн скаржився, що не отримав жодної відповіді.

В липні 2014 року Епштейн все ще намагався познайомитись з Путіним. Один з контактів писав, що йому не вдалося переконати третю сторону змінити плани, "щоб зустрітися з Путіним разом з вами".

У відповідь Епштейн написав, що це "погана ідея після катастрофи". Очевидно, він натякав на збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines над сходом України.

Файли Мін'юсту також свідчать, що з травня 2014 року і до 2018-го високопоставлений випускник Академії ФСБ Росії Сергій Беляков підтримував тісні стосунки з Епштейном. На той момент Беляков обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку Росії.

У квітні 2015 року Епштейн звернувся до Бєлякова за допомогою у вирішенні проблеми. Він писав, що одна росіянка "намагається шантажувати групу впливових бізнесменів у Нью-Йорку" та запитав у Бєлякова "пропозиції".

Що знайшли у файлах Епштейна?