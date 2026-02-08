Об этом говорится в материале The Washington Post.
С кем контактировал Эпштейн?
Согласно обнародованным документам, высокопоставленные российские чиновники и представители бизнеса, в частности выпускник Академии Федеральной службы безопасности России, выстраивали отношения с Джеффри Эпштейном
Имя Путина также упоминается более 1000 раз в обнародованных файлах. Подавляющее большинство этих упоминаний происходит из газетных вырезок и медиаобзоров, которые получал Эпштейн, а не из его личной переписки.
В то же время частные электронные письма Эпштейна свидетельствуют о его неоднократных попытках в 2010-х годах организовать встречу с главой Кремля, часто через бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда. В документах Минюста США нет никаких доказательств того, что такая встреча в конце концов состоялась.
В 2013 году Эпштейн писал, что его приглашали на Петербургский международный экономический форум – ежегодную конференцию, которую традиционно посещает Путин, – но утверждал, что отказался.
Я знаю, что вы встретитесь с Путиным 20-го числа. Он отчаянно стремится привлечь западные инвестиции в свою страну... У меня есть решение,
– писал Эпштейн Ягланду.
Дальнейшие письма свидетельствуют об отсутствии прогресса: впоследствии Эпштейн жаловался, что не получил никакого ответа.
В июле 2014 года Эпштейн все еще пытался познакомиться с Путиным. Один из контактов писал, что ему не удалось убедить третью сторону изменить планы, "чтобы встретиться с Путиным вместе с вами".
В ответ Эпштейн написал, что это "плохая идея после катастрофы". Очевидно, он намекал на сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines над востоком Украины.
Файлы Минюста также свидетельствуют, что с мая 2014 года и до 2018-го высокопоставленный выпускник Академии ФСБ России Сергей Беляков поддерживал тесные отношения с Эпштейном. На тот момент Беляков занимал должность заместителя министра экономического развития России.
В апреле 2015 года Эпштейн обратился к Белякову за помощью в решении проблемы. Он писал, что одна россиянка "пытается шантажировать группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке" и спросил у Белякова "предложения".
Что нашли в файлах Эпштейна?
30 января 2026 года в открытый доступ попали более 3 миллионов страниц материалов, вместе с тысячами видео и сотнями тысяч изображений, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.
Выяснилось, что в так называемых файлах Эпштейна фигурирует немало известных и влиятельных людей. Среди них норвежская принцесса Метте-Марит, гендиректор Всемирного экономического форума Борге Бренде и вышеупомянутый бывший министр иностранных дел Норвегии.
Не исключением стал и Дональд Трамп. Его имя упоминается в переписке Эпштейна более 3000 раз. В частности, есть свидетельства об обвинении американского президента в якобы изнасиловании 13-летней девочки