Про це повідомляє The Daily Star.

Слідчі Міністерства юстиції штату допитують понад десяток колишніх працівників ранчо "Зорро" в Нью-Мексико про те, хто там зупинявся та свідками чого вони були. Джерела стверджують, що візити Ендрю Маунтбеттена Віндзора були серед основних напрямків розслідування.

Вони переглядають усе. З усіма, хто там працював, розмовляють. Вони хочуть отримати повну картину того, що відбувалось,

– сказав один з інсайдерів.

Розслідування очолює генеральний прокурор штату Нью-Мексико Рауль Торрес. Детективи ретельно перевіряють широке коло відвідувачів Джеффрі Епштейна, включають колишнього принца. Вони пообіцяли шукати будь-які докази, передає The Mirror.

Співробітників опитали про гостей, які відвідували маєток. Серед них колишній принц, який зупинявся на ранчо. Детективи намагаються скласти картину того, що він, Епштейн та інші робили, перебуваючи в "Зорро",

– стверджує джерело.

За словами колишніх співробітників та жертви сексуального злочинця Вірджинії Джуффре, яка покінчила життя самогубством 25 квітня 2025 року, Ендрю неодноразово відвідував ранчо. Молодший брат короля Чарльза III нібито зблизився з відомою нейрохірургинею, яку слідчі також розшукують для допиту.

Ранчо "Зорро" – великий маєток, площею 10 тисяч акрів (приблизно 4046,86 гектара), розташований недалеко від міста Санта-Фе. Він був одним із найбільш ізольованих місць проживання Джеффрі Епштейна. Так, протягом десятиліть з'являлися різні припущення, що відбувалося на території маєтку.

Колишні співробітники розповіли, що їх просили надати вичерпні свідчення про період роботи на ранчо. Деяких розпитували про повсякденну роботу, а в інших цікавилися про високопоставлених відвідувачів і дивну поведінку.

Вони розпитують про все, зокрема про колишнього принца Ендрю та інших високопоставлених гостей. Хто зупинявся, як довго вони там були, що вони робили. Все дуже детально. Нічого не замовчується,

– поділився один із колишніх працівників.

Крім того, слідчі закликали колишніх співробітників "Зорро" не викидати будь-які матеріали, пов'язані з їхньою роботою. Слідчі підозрюють, що там можуть бути важливі докази.

Що відомо про зв'язок Ендрю з Епштейном?