Водночас жодних офіційних підтверджень того, що Епштейн живий, не існує. Про цю деталь повідомили у Daily Mail.

Що відомо про розбіжність дати смерті?

Нещодавно оприлюднені матеріали Мін’юсту США спричинили нову хвилю дискусій навколо смерті фінансиста Джеффрі Епштейна.

У федеральній заяві вказана дата 9 серпня 2019 року – за день до того, як його офіційно знайшли мертвим у камері в Нью-Йорку. Водночас тюремні записи свідчать, що Епштейна виявили без свідомості лише вранці 10 серпня.

Раніше прокуратура заявляла, що його знайшли непритомним у камері, після чого оголосили мертвим. Офіційною причиною смерті визнали самогубство, хоча точний час загибелі встановити не вдалося.

Ситуацію ускладнили проблеми з безпекою у в’язниці: охоронці пропустили планові перевірки, а камери спостереження поблизу камери не працювали. Через це слідчим не вдалося повністю відтворити події тієї ночі.

Епштейн живий: які думки ширяться серед конспірологів?

На тлі нових документів у мережі знову поширилися теорії змови. Частина користувачів стверджує, що Епштейн нібито живий і переховується в Ізраїлі, однак жодних доказів цьому немає.

Вірусні фото, які нібито підтверджують його "виживання", імовірно, створені штучним інтелектом і не мають підтвердженої справжності.

Окремі чутки стосувалися ігрового акаунта Fortnite, який пов’язали з ім’ям Епштейна. Компанія Epic Games спростувала ці заяви, уточнивши, що акаунт належить іншій особі, а електронні адреси фінансиста з ним не пов’язані.

Які ще таємниці криються навколо смерті Епштейна?