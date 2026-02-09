Водночас жодних офіційних підтверджень того, що Епштейн живий, не існує. Про цю деталь повідомили у Daily Mail.
Дивіться також Зовсім не вілла, а колишня модель: що насправді пов'язує Джеффрі Епштейна зі Львовом
Що відомо про розбіжність дати смерті?
Нещодавно оприлюднені матеріали Мін’юсту США спричинили нову хвилю дискусій навколо смерті фінансиста Джеффрі Епштейна.
У федеральній заяві вказана дата 9 серпня 2019 року – за день до того, як його офіційно знайшли мертвим у камері в Нью-Йорку. Водночас тюремні записи свідчать, що Епштейна виявили без свідомості лише вранці 10 серпня.
Раніше прокуратура заявляла, що його знайшли непритомним у камері, після чого оголосили мертвим. Офіційною причиною смерті визнали самогубство, хоча точний час загибелі встановити не вдалося.
Ситуацію ускладнили проблеми з безпекою у в’язниці: охоронці пропустили планові перевірки, а камери спостереження поблизу камери не працювали. Через це слідчим не вдалося повністю відтворити події тієї ночі.
Епштейн живий: які думки ширяться серед конспірологів?
На тлі нових документів у мережі знову поширилися теорії змови. Частина користувачів стверджує, що Епштейн нібито живий і переховується в Ізраїлі, однак жодних доказів цьому немає.
Вірусні фото, які нібито підтверджують його "виживання", імовірно, створені штучним інтелектом і не мають підтвердженої справжності.
Окремі чутки стосувалися ігрового акаунта Fortnite, який пов’язали з ім’ям Епштейна. Компанія Epic Games спростувала ці заяви, уточнивши, що акаунт належить іншій особі, а електронні адреси фінансиста з ним не пов’язані.
Які ще таємниці криються навколо смерті Епштейна?
Нові документи у справі Джеффрі Епштейна свідчать, що в ніч його смерті до камери міг заходити інший ув'язнений. Це суперечить офіційним заявам.
На відео з тюремної камери зафіксовано помаранчеву фігуру, яка піднімалася до камери фінансиста, але офіційно стверджувалося, що камери відеоспостереження вийшли з ладу.
Водночас інспектор допустив, що чоловік на записі міг виконувати звичайні обов’язки. Зокрема переносити постільну білизну.