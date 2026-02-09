В то же время никаких официальных подтверждений того, что Эпштейн жив, не существует. Об этой детали сообщили в Daily Mail.

Что известно о расхождении даты смерти?

Недавно обнародованные материалы Минюста США вызвали новую волну дискуссий вокруг смерти финансиста Джеффри Эпштейна.

В федеральном заявлении указана дата 9 августа 2019 года – за день до того, как его официально нашли мертвым в камере в Нью-Йорке. В то же время тюремные записи свидетельствуют, что Эпштейна обнаружили без сознания только утром 10 августа.

Ранее прокуратура заявляла, что его нашли без сознания в камере, после чего объявили мертвым. Официальной причиной смерти признали самоубийство, хотя точное время гибели установить не удалось.

Ситуацию осложнили проблемы с безопасностью в тюрьме: охранники пропустили плановые проверки, а камеры наблюдения вблизи камеры не работали. Из-за этого следователям не удалось полностью воссоздать события той ночи.

Эпштейн жив: какие мнения ходят среди конспирологов?

На фоне новых документов в сети снова распространились теории заговора. Часть пользователей утверждает, что Эпштейн якобы жив и скрывается в Израиле, однако никаких доказательств этому нет.

Вирусные фото, которые якобы подтверждают его "выживание", вероятно, созданы искусственным интеллектом и не имеют подтвержденной подлинности.

Отдельные слухи касались игрового аккаунта Fortnite, который связали с именем Эпштейна. Компания Epic Games опровергла эти заявления, уточнив, что аккаунт принадлежит другому лицу, а электронные адреса финансиста с ним не связаны.

Какие еще тайны кроются вокруг смерти Эпштейна?