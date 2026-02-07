30 января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов документов, связанных с делом Эпштейна. Среди них Львов упоминается 105 раз, но преимущественно в контексте авиабилетов, счетов и финансовых переводов через местные банки. Об этом говорится в расследовании "Телевидение Торонто".

Кто такая Анастасия Сирооченко, и как она связана с Эпштейном?

Часто в файлах фигурирует Анастасия Сирооченко. Это 38-летняя искусствовед, коллекционерка и инвесторка. Она участвовала во многих художественных проектах в Лондоне и Нью-Йорке и сейчас входит в советы престижных американских художественных институтов.

Журналисты установили, что именно ее финансовые дела курировал Эпштейн. Он согласовывал документацию и фактически выполнял роль ее финансового менеджера.

Согласно обнародованным документам и перепиской, Анастасия познакомилась с Джеффри Эпштейном в 2010 году, когда работала моделью и пыталась начать карьеру в американской киноиндустрии. В том же году она подписала контракт с модельным агентством MC2 Miami, которое возглавлял Жан-Люк Брюнель, близкий соратник Эпштейна.

Обратите внимание! Брюнеля неоднократно обвиняли в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних. В 2022 году он умер во французской тюрьме, не дождавшись судебного приговора.

Финансовые операции Анастасии начали фигурировать в переписке Эпштейна с 2011 года и были тесно связаны с Леоном Блэком, одним из самых богатых финансистов США и ключевым клиентом Эпштейна.

В период с 2011 по 2016 год Блэк и его трастовый фонд перевели на личные счета Сирооченко более 3 миллионов долларов, которые бухгалтеры классифицировали как "подарки".

Кроме того, Блэк сотрудничал с компаниями, зарегистрированными на имя Сирооченко, а в документах присутствуют счета-фактуры на сотни тысяч долларов за покупку произведений искусства.

Часть средств, поступавших на личные счета Анастасии, впоследствии перечислялась на счета ее компаний в виде внутренних займов. Это четко прослеживается на примере покупки недвижимости во Львове на улице Романицкого, 24.

Эпштейн интересовался львовской недвижимостью не для того, чтобы ее покупать, а чтобы получить документы для финансовой отчетности. В одном из писем, который, вероятно, касался финансов Леона Блэка, Эпштейн жаловался на беспорядок в бухгалтерии миллиардера. Из документов видно, что Анастасию Сирооченко могли ошибочно отметить как соинвестора в сделке, где рядом фигурировала компания Блэка Black Family Partners, хотя сначала инвестицию планировали оформить через ее компанию Lviv Enterprises LLC.

Такие неточности вызвали беспокойство у бухгалтеров и аудиторов, которые обслуживали финансы Сирооченко. Например, из-за разногласий в классификации расходов на покупку львовской недвижимости бухгалтер Майкл Штайн оставил работу.

Сейчас в пристройке на улице Романицкого, 24а во Львове действует пилатес-студия, соучредителем которой является Татьяна Сирооченко, вероятно мать Анастасии.

